نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعتقل 22 شخصا خلال 24 ساعة بينهم أطفال وأسرى سابقون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوم أمس واليوم السبت 22 شخصًا على الأقل من الضّفة بينهم صحفي وسيدة وأطفال وأسرى سابقون.

ويرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في الضّفة صباح يوم الأربعاء لـنحو 70، ويشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.

يُشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة .

و "تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها".