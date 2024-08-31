نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يكلّف لافروف بترؤس الوفد الروسي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقرّ الرئيس فلاديمير بوتين تشكيلة الوفد الروسي إلى أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ويضم الفود الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ورئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي.

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وستبدأ أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ24 من سبتمبر القادم وستستمر حتى الـ28 منه، قبل ختام بياني سيصدر عنها في الـ30 من سبتمبر.