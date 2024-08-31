نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير خدمات الهجرة.. الخارجية واتحاد الكيانات المصرية يناقشان التحديات والحلول للمصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 29 - 8- 2024، مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا.

ونقل "رجب" تهاني مجلس إدارة وجميع أعضاء الاتحاد إلى السفي، وأكد رجب استعداد الاتحاد لتسخير كل إمكانياته وخبراته لخدمة قطاع الهجرة.

وتناول مصطفي رجب خلال اللقاء عددًا من التوصيات الهامة التي خرج بها مؤتمر ميلانو فى يونيو الماضى وذلك علي النحو التالي:

ضرورة مراجعة أسعار المعاملات القنصلية، وتسريع إجراءات إصدار المستندات، ومراجعة كيفية تمثيل المصريين في الخارج في مجلس النواب، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مدي امكانية مد العمل في المبادرات ال وطنية مثل مبادرة السيارات والتجنيد.

وطالب رجب بضرورة تفعيل قنوات الاتصال مع المصريين بالخارج وإجراء مشاورات قبل اتخاذ قرارات أو مبادرات خاصة بالمصريين بالخارج حتى تخرج بصورة متكاملة.

وأكد السفير نبيل حبشي، أن الدكتور/ بدر عبد العاطي قد كلفه بتطوير وسائل التواصل مع المصريين في الخارج، وأنه سيعمل علي تحديد مواعيد الاجتماعات والاستحقاقات القادمة قبلها بوقت كافٍ لتسهيل مشاركة المصريين فيها.

كما أكد أن وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بصدد دراسة وتطوير عدة وسائل للاجتماع بالمصريين بالخارج.

وأضاف نائب الوزير، أنه يعمل علي الاستماع إلى كافة أراء وقضايا ومقترحات المصريين فى الخارج من خلال الروابط الإلكترونية الموجودة علي جروبات الجاليات المصرية بالخارج كما أنه يتواصل في هذا الشأن مع السفارات المصرية المعتمدة في الخارج مشيرًا إلى أن قطاع الهجرة سيبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

ونوه إلى أهمية التواصل المستمر مع المصريين في الخارج والاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم.

وفي ختام اللقاء، أكد رجب على إدراك المصريين في أوروبا للتحديات التي تواجه المنطقة، معربًا عن تضامنهم الكامل مع القيادة السياسية في مصر.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج لا يرغبون في إثقال كاهل الدولة، ولكنهم يأملون في أن تحظى توصياتهم بالأهمية المرجوة.