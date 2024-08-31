العالم اليوم - ارتفاع تجارة الصين الدولية من السلع والخدمات 12% في يوليو

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع تجارة الصين الدولية من السلع والخدمات 12% في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 05:18 مساءً - بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4.24 تريليون يوان في يوليو 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات بلغت من حيث القيمة الدولارية، 317.5 مليار دولار و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضا قدره 41.1 مليار دولار، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 2.04 تريليون يوان في حين بلغت قيمة الواردات منها 1.6 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 431.6 مليار يوان.

وبلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان وقيمة وارداتها 367.1 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 138.2 مليار يوان.