وزير الخارجية الروسي: حل القضية الفلسطينية بالقوة أمر غير ممكن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 05:25 مساءً - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا تشير في اتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين إلى أن حل القضية الفلسطينية بالقوة ودون أي بدائل هو أمر غير ممكن.

روسيا تحذر من استخدام القوة في القضية الفلسطينية

وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "جسور إلى الشرق" على شاشة RT: "نحاول أن ننقل في اتصالات مع الزملاء الإسرائيليين فكرة أن حل كل شيء بالقوة دون أي بدائل هو مجرد محاولات وُلدت ميتة".

ولفت وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال علنا إنه "لم يكن قلقا بشأن إنشاء الدولة الفلسطينية، بل كان مهتما بأمن إسرائيل كدولة".