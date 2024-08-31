نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصف الأوكراني يخلف جرحى في بيلغورود 7 منهم في العناية المركزة وبينهم طفلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الصحة الإقليمي أندريه إيكونيكوف، إن سبعة أشخاص، من بينهم طفلان، في حالة خطيرة في العناية المركزة بعد القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود أمس، 30 أغسطس.

ووفقا له تسبب القصف المعادي بإصابة 46 شخصا: 9 يعالجون في العيادات الخارجية، و37 في المستشفى (من بينهم 7 أطفال).

وكتب وزير الصحة بمقاطعة بيلغورود في قناته على تيلغرام: "يتم النظر في نقل بعض هؤلاء الجرحى إلى المراكز الطبية الفيدرالية. نخطط لإرسال طفل وشخص بالغ - إلى موسكو غدا. وتم بالفعل إجلاء مصابين آخرين لتلقي العلاج".

وبحسب الوزير الإقليمي، أصيب ستة أشخاص كذلك نتيجة القصف الأوكراني على مدينة شيبيكينو، خمسة منهم يخضعون للعلاج في مستشفى في بيلغورود.

ويؤكد عمدة بيلغورود فالنتين ديميدوف، أن القصف المعادي تسبب بأضرار في 53 شقة في 15 مبنى متعدد الطوابق. وتضررت 47 سيارة ومنشأتان اجتماعيتان وتجاريتان.

وكما أفاد الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف، تسبب القصف الأوكراني بمقتل خمسة أشخاص في بيلغورود وضواحيها.

ووفقا له، نفذ الجيش الأوكراني الضربة بذخائر عنقودية من راجمة الصواريخ "فامباير" التشيكية.

وأكدت الخارجية الروسية أن قصف القوات الأوكرانية مدينة بيلغورود الروسية وضواحيها الليلة الماضية كان عملا إرهابيا تم تدبيره بعناية، وتوقيعا جديدا من طغمة كييف يثبت طبيعتها النازية.