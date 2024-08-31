نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تمنع إسعاف المصابين في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن طواقمه تجد صعوبة في الوصول إلى إصابات داخل "حارة الدمج"، في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "طواقمها تلقت بيانات بوجود إصابات داخل حارة الدمج، وأنها لا تستطيع الوصول إلى الإصابات، بسبب منع الاحتلال الاقتراب من المكان".

ويواصل الجيش الإسرائيلي محاصرة مخيم جنين منذ فجر اليوم، ويفرض حظر التجول في حارة الدمج، وحي الجابريات وسط انفجارات وتبادل لإطلاق النار.