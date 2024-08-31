نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تحصل على تفويض للانضمام لبنك التنمية بمجموعة بريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس ديلما روسيف اليوم السبت حصول دولة الجزائر على تفويض للانضمام إلى البنك.

وتولي الجزائر مسألة الانضمام لبنك التنمية التابع لمجموعة "البريكس" اهتماما خاصا، وقد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في شهر يوليو من العام الماضي تقدم بلاده بطلب المساهمة في بنك "البريكس"، محددا قيمة المساهمة بـ 1.5 مليار دولار.

وأكد تبون في حينها مساعي الجزائر لتصبح عضوا مساهما في بنك التنمية التابع لمجموعة "البريكس".

وكان البنك أعلن في وقت سابق اليوم موافقته على تقديم قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقرا في جنوب إفريقيا.

كما وافق البنك، الذي أنشأته مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة عام 2015، على قرض بقيمة 150 مليون دولار يقدم بعملة الرنمينبي المحلية إلى بنك أوف كوميونيكيشنز فاينانشال ليسنج الصيني من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال.



وقال بيان بنك التنمية الجديد إن القرض المقدم للبنك الصيني سيستخدم في شراء ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل للمساعدة على الوفاء بالطلب المتزايد على الغاز الفائق التبريد في الصين، فضلا عن المساهمة في سد الفجوة بين المطلوب والمعروض من سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.