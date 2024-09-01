العالم اليوم - أمريكا تندد بإجراءات الصين "التصعيدية" ضد الفلبين 

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة نددت اليوم السبت بالإجراءات "الخطيرة والتصعيدية" التي اتخذتها الصين ضد ما وصفتها بالعمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة إن "سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدا ثلاث مرات بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني أثناء ممارستها لحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، مما تسبب في أضرار للسفينة وتعريض سلامة الطاقم على متنها للخطر". وجاء في البيان أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الخطيرة والتصعيدية التي اتخذتها الصين في المنطقة طوال شهر أغسطس.

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