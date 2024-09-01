العالم اليوم - بايدن: التوصل لاتفاق في غزة وشيك

انتم الان تتابعون خبر بايدن: التوصل لاتفاق في غزة وشيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديثه للصحفيين يوم السبت، إنه "لا يزال متفائلًا" بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف بايدن: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق. حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". وأوضح أن "جميع الأطراف قالوا إنهم متفقون على المبادئ"، مما يعزز من إمكانية إتمام الاتفاق قريبًا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أمس السبت إن 40691 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 94060 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقالت إسرائيل إنها عثرت على عدد من الجثث في غزة أثناء القتال، وإن جيشها ينفذ عملية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها والتي سوف تستغرق عدة ساعات.

وطالبت المواطنين بعدم نشر الشائعات حول هوية الجثث.

واتهم العديد من أفراد عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس يوم السبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحكم عمدا على أبناءهم بالموت، بعد أن أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء يعطي الأولوية للاحتفاظ بالقوات في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر على إعادة الرهائن الإسرائيليين.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالتضليل والانشغال بالمناورات السياسية بينما يعاني الإسرائيليون من فقدان أبنائهم وبناتهم الذين لا يزالون في الأسر. وقال زعيم المعارضة في تصريحات حادة: "لا محور فيلادلفيا ولا لقاحات شلل الأطفال تهم نتنياهو، بل فقط الحفاظ على ائتلافه السياسي وعلى وزراء مثل سموتريتش وبن غفير". وأضاف أن نتنياهو، في سعيه لتحقيق أهدافه السياسية، "يسحق عائلات المختطفين وشعب إسرائيل بأسره".