نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: سلوك الصين ضد خفر السواحل الفلبيني "خطير وتصعيدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نددت وزارة الخارجية الأمريكية السبت عبر بيان بالإجراءات "الخطيرة والتصعيدية" التي اتخذتها الصين ضد ما وصفتها الوزارة بالعمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وأكد ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة أن "سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدا 3 مرات بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني أثناء ممارستها لحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين".

وأوضح أن ذلك "تسبب في أضرار للسفينة وتعريض سلامة الطاقم على متنها للخطر".

وجاء في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات "الخطيرة والتصعيدية" التي اتخذتها الصين في المنطقة طوال شهر أغسطس.