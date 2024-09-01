العالم اليوم - لم ينجُ أحد.. العثور على حطام المروحية الروسية المفقودة

انتم الان تتابعون خبر لم ينجُ أحد.. العثور على حطام المروحية الروسية المفقودة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، يوم الأحد، إن فرق البحث لم تعثر على ناجين بين حطام المروحية الروسية التي سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على جثث 17 شخصا، وأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الركاب المتبقين.

وكانت الطائرة الهليكوبتر من طراز (مي-8 تي) الروسية الصنع قد أقلعت من قاعدة قرب بركان فاتشكاجيتس.

وتعرضت كامتشاتكا التي تقع على بعد نحو 7100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو لإعصار مطلع الأسبوع مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب تحطم الطائرة.

وحوادث الطائرات والمروحيات مألوفة في أقصى الشرق الروسي، وخصوصا أنه منطقة نائية.

ففي أغسطس 2021، تحطمت مروحية من طراز "ام آي-8" كانت تقل 16 شخصا، بينهم 13 سائحا، في بحيرة كامشاتكا بسبب الرؤية السيئة. وأسفر الحادث عن ثمانية قتلى.

وفي يوليو من العام نفسه، تحطمت طائرة تجارية كان يستقلها 22 راكبا وستة من أفراد الطاقم، فيما كانت تستعد للهبوط في كامشاتكا. وقضى جميع من كانوا فيها.