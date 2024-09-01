العالم اليوم - قطر للطاقة تعلن إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية بمدينة دخان

انتم الان تتابعون خبر قطر للطاقة تعلن إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية بمدينة دخان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، الأحد، إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية في مدينة دخان بهدف تعزيز إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد بنحو 30 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.