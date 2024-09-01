نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏حماس تحمل نتنياهو والإدارة الأمريكية مسؤولية تعثر مفاوضات التهدئة في غزة وصفقة تبادل الأسرى والرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حملت حركة ‏حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية مسؤولية تعثر مفاوضات التهدئة في غزة وصفقة تبادل الأسرى والرهائن.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.