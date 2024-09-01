نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعرب عن قلقها من محاولات تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية تسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعيدا عن العراقيل التي تفرضها إسرائيل، وأعرب عن عن انزعاج مصر من محاولات تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية.

وأكد عبد العاطي خلال استقباله كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاخ، على ضرورة مواصلة إطلاع مجلس الأمن بشفافية وبوضوح على التطورات الخاصة بعمل الآلية ومدى تعاون الدول معها في تنفيذ الولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن سواء فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الانسانية أو بإنشاء الآلية الأممية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية المصري أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمسؤولة الأممية، مؤكدا على مواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تنفيذ مهام ولايتها.

كما رحب عبد العاطي بالتعاون بين الآلية الأممية والهلال الأحمر المصري فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة عن طريق مصر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن انزعاج مصر الشديد من محاولات تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسئولياتها في توفير الأمن للسكان الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال، بدلا من ترويعهم وانتهاك كافة حقوقهم الإنسانية من خلال عمليات القتل والاغتيال والاعتقال والتعذيب.