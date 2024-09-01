نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار "شانشان" يجتاح اليابان ويتسبب في أضرار واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي سبعة أشخاص مصرعهم نتيجة الإعصار المداري "شانشان"، الذي تراجعت قوته من إعصار، مخلفًا أضرارًا واسعة النطاق عندما اجتاح ساحل المحيط الهادي في وسط اليابان يوم الأحد.

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراتها من مخاطر الانهيارات الأرضية والسيول وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في غرب وشرق البلاد، حيث أدت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة منذ اجتياح العاصفة للساحل الجنوبي يوم الخميس إلى تزايد هذه المخاطر.

وأشارت الوكالة إلى أن الظروف الجوية غير المستقرة الناجمة عن السحب الممطرة وتدفق الهواء الدافئ من مرتفع جوي في المحيط الهادي تسببت في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الساحل الشرقي للمحيط الهادي.

وكشفت وكالة كيودو للأنباء أن حالة الوفاة السابعة سُجلت في فوكوكا، جنوب غرب اليابان، يوم الأحد. وكان الإعصار قد زحف شرقًا في وقت سابق، متسببًا في أمطار غزيرة أطلقت تحذيرات من انهيارات أرضية وسيول في مناطق واسعة تمتد لمئات الكيلومترات حول مركز العاصفة.