نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على حطام المروحية الروسية المفقودة دون العثور على ناجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الأحد أن فرق البحث لم تعثر على أي ناجين بين حطام المروحية الروسية التي سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا. المروحية، التي كانت تقل 22 شخصًا، تحطمت في منطقة نائية دون أن يتم العثور على أي ناجين.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن العثور على جثث 17 شخصًا حتى الآن، وأكدت أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الركاب المتبقين. الطائرة، من طراز "مي-8 تي" الروسية الصنع، كانت قد أقلعت من قاعدة قرب بركان فاتشكاجيتس قبل وقوع الحادث.

تعرضت كامتشاتكا، التي تقع على بعد نحو 7100 كيلومتر شرق موسكو، لإعصار مطلع الأسبوع مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الظروف الجوية قد تسببت في تحطم المروحية.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطائرات والمروحيات ليست نادرة في أقصى الشرق الروسي بسبب طبيعة المنطقة النائية. في أغسطس 2021، تحطمت مروحية من طراز "مي-8" كانت تقل 16 شخصًا، بينهم 13 سائحًا، في بحيرة كامشاتكا بسبب الرؤية السيئة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وفي يوليو من نفس العام، تحطمت طائرة تجارية كانت تستعد للهبوط في كامتشاتكا، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها.