نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: حماس ستدفع الثمن بعد مقتل الرهائن في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حزنه العميق لمقتل 6 رهائن على يد حركة حماس، مؤكدًا أن هذا الهجوم يبرهن على أن الحركة لا تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. في تصريحاته يوم الأحد، وصف نتنياهو مقتل الرهائن بأنه عمل "بدم بارد"، واعتبره دليلًا على نية حماس المزعزعة لاستقرار المنطقة واستمرار الصراع.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستجعل حماس "تدفع الثمن" عن مقتل الرهائن، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتوقف حتى يتم القبض على المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة. وأكد أن هذه الأحداث قد أضافت ضغوطًا إضافية على جهود وقف إطلاق النار الجارية، واتهم حماس بمحاولة إحباط هذه الجهود، قائلًا: "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقًا."

وأشار نتنياهو إلى أن الهجمات الأخيرة في غزة والخليل، والتي أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، تؤكد التهديد المستمر الذي تشكله حماس. وذكر أن حكومته ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين ويعزز أمن إسرائيل.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية انتقادات محلية بشأن المماطلة في محادثات وقف إطلاق النار. وقد لاقت تعهداته بفرض عقوبات صارمة على حماس دعمًا من بعض الأطياف السياسية في إسرائيل، بينما يرى البعض الآخر أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للتوصل إلى حلول دائمة للصراع.