نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الإحتلال: الرهائن الـ6 أعدموا قبل وصول قواتنا بوقت قصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن جثث الرهائن الستة التي عُثر عليها في رفح قد أُعدمت قبل وقت قصير من وصول القوات إلى الموقع. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن الرهائن الذين كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، قُتلوا على يد عناصر حماس.

وقال هاغاري: "حددنا هويات جثث الرهائن الستة التي عُثر عليها في غزة، وتم احتجازهم خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، وقد قُتلوا على يد حماس". وأضاف أن "الرجل الأميركي من بين الرهائن الذين تم العثور عليهم داخل نفق في رفح"، وأشار إلى أن "الرهائن أُعدموا قبل وقت قصير من العثور على جثثهم".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عمليات الإعدام قد تكون حدثت قبل يوم أو يومين من وصول الجيش الإسرائيلي إلى الموقع.

من جانبه، اتهم القيادي في حماس، عزت الرشق، إسرائيل بالمسؤولية عن وفاة الرهائن، قائلًا إن إسرائيل "غير راغبة في التوصل إلى اتفاق".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن هم:

كرمل جات (39 عامًا)

عيدان يروشالمي (24 عامًا)

هيرش غولدبرغ بولين (أميركي الجنسية، 23 عامًا)

ألكسندر لوبانوف (32 عامًا)

ألموغ ساروسي (26 عامًا)

الرقيب أول أوري دانينو (25 عامًا)

وتم نشر صور للرهائن الذين عُثر على جثثهم، فيما أبلغ فريق الرهائن التابع لمديرية القوى العاملة في جيش إسرائيل عائلاتهم بالأنباء المؤلمة.