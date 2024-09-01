الاحتلال يعتقل 36 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 36 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 36 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظة " الخليل"، وأن عدد المعتقلين منذ بدء عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة يوم أمس وصل إلى 110 معتقلين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.