العالم اليوم - ليبيا.."الخليج العربي" تستأنف إنتاج النفط للاحتياجات المحلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:25 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مهندسين، الأحد، أن شركة الخليج العربي للنفط في ليبيا استأنفت الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية لكن الصادرات لا تزال متوقفة، وذلك بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في ليبيا.

وأصدرت شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لحقول السرير والمسلة والنافورة، تعليمات أمس السبت باستئناف الإنتاج.

وقال المهندسون لوكالة رويترز إن استئناف الإنتاج بمعدل أقل من الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقول يهدف فقط إلى توفير إمدادات لمحطات الكهرباء والوقود لتلبية الاحتياجات المحلية. وتحدث المهندسون شريطة عدم الكشف عن أسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث إلى وسائل الإعلام.

وتهدد أزمة تأججت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بموجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد من كبار منتجي النفط منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.

وتطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا وتسيطر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريبا السلطات في الغرب بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.