مقـتل 3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - قُتل ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية دين السدون.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية ماجن دافيد أدوم (MDA) في بيان إن رجلاً وامرأة، وكلاهما في الثلاثينيات من العمر، قُتلا في إطلاق النار.

وأصيب الشخص الثالث، وهو رجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لاحقا، بحسب نجمة داود الحمراء.

وقالت بلدية سديروت إن أحد ضباط الشرطة الذين قُتلوا هو روني شاكوري، الذي قُتلت ابنته – وهي أيضًا ضابطة شرطة – في 7 أكتوبر عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل.

وأضافت الشرطة إن الثلاثة الذين قتلوا يوم الأحد أصيبوا بالرصاص من سيارة مارة أثناء سفرهم على طريق سريع بالقرب من ترقومية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “إرهابيين وصلوا إلى منطقة” مفترق الطرق وأطلقوا النار على سيارة، مما دفع قوات الأمن إلى البحث عن المهاجمين.

وتابعت الشرطة “وصل عدد كبير من قوات الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي بسرعة إلى مكان الحادث وبدأت عمليات بحث واسعة النطاق بحثا عن الإرهابيين الذين فروا من المنطقة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حماس قالت في بيان لها إنها عملية “بطولية” و”رد طبيعي على المجازر الشنيعة والإبادة الجماعية في قطاع غزة والجرائم الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.