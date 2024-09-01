نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرقاش يرد على دعوة تركي آل الشيخ "التصدي للمسيئين" إلى دول الخليج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ثمن أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، دعوة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ للتصدي للمسيئين للدول الخليجية.

و كتب قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس": جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي.

وأضاف: "دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبدالله آل حامد تعكس الحرص المشترك على التوعية بأهمية المشاركة في مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة".

وكان تركي آل الشيخ قد حذر من انتشار "الحسابات الوهمية" في السعودية ودول الخليج، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تحمل إساءات كثيرة وتزرع الفتنة وتسبب المشاكل.

وقال آل الشيخ في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الأسبوع الماضي: "لاحظت بشكل كبير وغريب في الفترة الأخيرة شدا وجذبا في سوشيال ميديا بين حسابات حقيقية ووهمية، وإساءات كثيرة، وشعرت أن من واجبي أن أنبه كل إخواني وأخواتي في المملكة وفي دول الخليج الشقيقة".

وأضاف: " يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع الفتنة وتسبب المشاكل، نجاح أي شخص أو بلد في الخليج هو نجاح للخليج كله، نجاح أهلنا وأحبابنا في الإمارات أو قطر أو الكويت هو نجاح للمملكة والعكس صحيح".

ومضى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قائلا: "الواحد يفرح إذا زار دبي مئات الملايين أو الدوحة أو باقي الخليج، لأن ذلك ينعكس على المملكة أيضا، وإذا زار المملكة مئات الملايين فهو مصلحة دبي والدوحة والكويت والمنامة ومسقط وأبوظبي وكل خليجنا الواحد، المنافسة جميلة ومطلوبة لأنها ترفع من المستوى والجودة".

وأردف آل الشيخ: "أنا شخصيا إذا زرت أي دولة خليجية أحس إني في بيتي، وألقى كل ترحاب وكرم ضيافة، وأيضا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكل خليجي وعين فراش وعين لحاف، إحنا في وقت تلاحمنا وتكاتفنا قوة لنا وضرورة. أرجوكم احذروا ممن يدس السم في العسل بيننا لأهداف واضحة، حفظ الله خليجنا عامرا مزدهرا آمنا وحفظ الله قادتنا الكرام وسدد خطاهم آمين".