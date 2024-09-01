العالم اليوم - إسرائيل تعلن نتائج تشريح جثث الرهائن الـ 6

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن نتائج تشريح جثث الرهائن الـ 6 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن التشريح الذي أجري، يوم الأحد، لجثث الرهائن الستة التي عثر عليها في غزة ثم نقلت إلى اسرائيل، أظهر أنهم قتلوا "من مسافة قريبة جدا" و "بين يوم الخميس وصباح الجمعة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة شيرا سولومون، في بيان إن "الرهائن الستة قتلوا بيد إرهابيي حماس بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جدا".

وأضافت أنهم "قضوا على ما يبدو قبل التشريح بفترة تتراوح بين 48 و72 ساعة، أي بين الخميس وصباح الجمعة".

وأعلن الجيث الإسرائيلي، صباح الأحد، العثور على 6 جثث لرهائن لدى حماس، داخل نفق في رفح، بينهم مواطن أميركي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "حددنا هويات جثث الرهائن الـ6 التي تم العثور عليها في غزة وتم احتجازهم في هجوم 7 أكتوبر، وقتلوا على يد حماس".

وخرج إسرائيليون إلى الشارع بعد العثور على الرهائن قتلى في غزة، حيث يلقي كثيرون اللوم على نتنياهو لفشله في إعادة الرهائن أحياء من خلال التوصل إلى اتفاق مع حماس لإنهاء ما يقرب من 11 شهرا من الحرب.