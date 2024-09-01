نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات حاشدة في القدس وتل أبيب تطالب بإنفاذ صفقة تبادل للأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد مظاهرات حاشدة في مدينة تل أبيب من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس فورا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة مقاطع فيديو صادمة لقمع الشرطة الإسرائيلية لتظاهرة انطلقت في مدينة القدس أمام مقر الحكومة الإسرائيلية، وأخرى مع إغلاق شارع أيالون جنوب من قبل المتظاهرين.

كما أحرق المتظاهرون الإطارات على طريق عام في تل أبيب مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى سريعة.

وذكر مراسلنا اليوم أن عائلة الأسير الاسرائيلي كارميل غات رفضت تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت العائلة في إفادة صحفية: " لن نسمح لنتنياهو باستغلالنا لتبرير مقتل المزيد من الأسرى".

وأشار مراسلنا أيضا إلى أن عائلتين من أهالي الأسرى المقتولين من أصل 6 عائلات رفضتا تلقي الاتصال من نتنياهو الذي أراد تقديم اعتذاره اليهما.

وتشهد شوارع مدينة القدس تظاهرات حاشدة ضد الحكومة الإسرائيلية، يشارك فيها رئيس "معسكر الدولة"، الوزير السابق في مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، وذلك على خلفية عثور الجيش الإسرائيلي على جثث 6 أسرى قتلوا أمس أو أول أمس، حسب الإعلام الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تعليقا لرئيس "الموساد" دافيد برنياع على رفض عائلات الأسرى تلقي اتصال من نتنياهو، قوله إنّ "الخلاف بشأن عودة أهالي غزة إلى شمالي القطاع أكثر تعقيدا من قضية محور فيلادلفيا".

مضيفا: "موقفي الشخصي هو أن من الأفضل الانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم لاستعادة الأسرى، فلا حاجة عملانية لهذين المحورين".

وبعد الإعلان عن مقتل الأسرى الـ6 الذين عُثِر على جثثهم في غزة، تم إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية المقررة اليوم.

وأعلن أكثر من وزير نيته أن يطلب من الحكومة إعادة النظر في قضية "محور فيلادلفيا" تسهيلًا للوصول إلى اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية، عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، قوله إن "نتنياهو يدرك ماذا يفعل ويتصرّف بوحشية، ويداه ملطختان بالدماء