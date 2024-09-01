نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 47 شهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي أكثر من 40 فلسطينيا مصرعهم في غارات وقصف الجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة منذ فجر الأحد، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ 331 يوما إلى أكثر من 134 ألف قتيل وجريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان يوم الأحد: "ارتكب الجيش الإسرائيلي، 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و94 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية".

وأوضحت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 40738 شهيدا و94154 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، وشارع صلاح الدين، ومخيم المغازي، بينما تركزت الغارات على مدينة رفح.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية، والمناطق المأهولة، واستهداف مراكز إيواء النازحين، فيما واصلت الدبابات نسف المنازل لدفع قاطنيها إلى النزوح.

واستهدف القصف المدفعي منطقة الشاكوش في مواصي رفح، ومنطقة الزوايدة وسط القطاع، بينما قصفت الزوارق الحربية مناطق في غرب مدينة غزة، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه سلاح الجو ضربة لمدرسة "صفد" السابقة بمدينة غزة، زاعما أن عناصر في "حماس" تجمعت فيها.

وأشار الدفاع المدني الفلسطيني إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نتيجة القصف إسرائيلي على المدرسة التي تؤوي نازحين بمنطقة الزيتون شرق مدينة غزة