العالم اليوم - ولي العهد السعودي يبحث الملف الفلسطيني مع الرئيس المصري

انتم الان تتابعون خبر ولي العهد السعودي يبحث الملف الفلسطيني مع الرئيس المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرى أثناء الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد ولي العهد السعودي "ضرورة بذل الجهود كافة عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، على ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وقبل ذلك أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً جمعه بـالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيه "حرص السعودية على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".