نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتيال "البيدجا" آمر أكاديمية الدراسات البحرية ببلدية جنزور الليبية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة باغتيال الرائد عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم "البيدجا"، والذي كان يتولى منصب آمر أكاديمية الدراسات البحرية ببلدية جنزور الليبية.

وُلد "البيدجا" في مدينة الزاوية الليبية عام 1990، وشارك في العديد من المعارك في ليبيا كان أخرها عام 2019 جنوب طرابلس.

وفي أكتوبر 2020، تم القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهو واحد من أكبر المهربين وتجار البشر في ليبيا.

ورغم وضع اسمه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي في يونيو 2018، إلا أنه أُفرج عنه في أبريل 2021 من قبل النيابة العامة الليبية. وفي أكتوبر 2021، تولى رئاسة لجنة قبول الأكاديمية البحرية بطرابلس.

اُتهم البيدجا أيضًا بإغراق مراكب المهاجرين في البحر المتوسط، وكان من بين الأسماء البارزة في تهريب البشر، وفق السلطات الليبية