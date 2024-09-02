العالم اليوم - الشرطة الإسرائيلية تعتقل 29 متظاهرا في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 29 متظاهرا في تل أبيب، ليل الأحد، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لتقرير أصدرته الشرطة.

ونشر التقرير في أعقاب الإعلان عن فتح طريق أيالون الرئيسي السريع في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أن أغلقه المتظاهرون.

ووفقا لتقرير الشرطة، اعتقل المتظاهرون الـ29 بتهمة "الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الضباط والشغب بوحشية".

وأصيبت شرطية خلال المواجهات، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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