نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية والأردن: الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية "خطيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، المجتمع الدولي الضلوع في دوره لوقف التصعيد الإسرائيلي "الخطير" في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الصفدي تلقى اتصالًا هاتفيًا، مساء الأحد، من نظيره السعودي "في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة".

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا "التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".

وبحسب البيان، أكد الصفدي وبن فرحان على "استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية".

وخلال الآونة الأخيرة، شن الاحتلال عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، جنبًا إلى جنب مع استمرار حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة المندلعة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.