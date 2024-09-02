بكين "مستاءة بشدة" من تصريحات أوروبية حول بحر الصين الجنوبي

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أحمد جودة - القاهرة - حثت الصين الاتحاد الأوروبي على أن يكون "موضوعيا وعادلا" وحذرا في أقواله وأفعاله، بشأن قضايا في بحر الصين الجنوبي بعد أن علق التكتل على حادث وقع في مطلع الأسبوع.

وذكر بيان للبعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، أن الصين قالت إنها "مستاءة بشدة" بسبب "اتهامات" الاتحاد الأوروبي لها بشأن هذه القضية، حسب وكالة "رويترز".

وقالت إن "الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي، وليس له الحق في توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية".

وندد الاتحاد الأوروبي أمس الأحد عبر بيان، بالإجراءات "الخطيرة" التي اتخذتها سفن خفر السواحل الصينية ضد العمليات البحرية الفلبينية "المشروعة" في بحر الصين الجنوبي.