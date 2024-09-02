العالم اليوم - خلال مغادرته للملعب.. سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح

انتم الان تتابعون خبر خلال مغادرته للملعب.. سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 07:25 صباحاً - تعرض البرازيلي ديفيد نيريس مهاجم نادي نابولي الإيطالي للسرقة تحت تهديد السلاح من رجلين حطما نافذة الشاحنة التي غادر بها ملعب دييغو أرماندو مارادونا، وسلباه ساعة يده.

ونشرت كيرا وينونا، زوجة نيريس، رسالة عبر "إنستغرام" تشرح فيها سبب عدم توقف نيريس الذي كان يشعر باضطراب، لتوقيع التذكارات الجماهير المنتظرة بمجرد عودتهما إلى فندقهما في نابولي، حيث يقيم الزوجان منذ انضمام نيريس إلى نابولي قبل 10 أيام قادما من بنفيكا.

وكتبت وينونا في وقت مبكر صباح الأحد في رسالة أعاد نيريس نشرها: "يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج.. أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان يستقلان دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".

وفي يونيو الماضي، تعرض نجم إيطاليا السابق روبرتو باجيو للسرقة تحت تهديد السلاح في منزله أثناء مشاهدته مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا في بطولة أوروبا.

وحبس اللصوص باجيو وأسرته داخل غرفة، بينما سطوا على المجوهرات والساعات والنقود.