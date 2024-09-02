العالم اليوم - "الرياض للتعمير" تستحوذ على عقارين قيمتهما 1.4 مليار ريال

انتم الان تتابعون خبر "الرياض للتعمير" تستحوذ على عقارين قيمتهما 1.4 مليار ريال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - وقعت شركة الرياض للتعمير، المدرجة بالسوق السعودي، اتفاقية تستحوذ بموجبها على أصلين عقاريين قيمتهما 1.404 مليار ريال مقابل زيادة رأسمال الشركة وإصدار أسهم جديدة للبائع، بحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

وقالت الشركة في البيان: إن البائع هو شركة ريمات للتنمية، والعقارين عبارة عن قطعتي أرض بالرياض، مساحة الأولى 787 ألف متر مربع والثانية 214 ألف متر مربع.

وأشار البيان إلى أن رأسمال الشركة سيزيد بنسبة 31.6 بالمئة ليصبح 2.339 مليار ريال من 1.778 مليار ريال، أي أن نسبة ملكية المساهمين الحاليين ستنخفض من 100 بالمئة إلى 76 بالمئة بعد إتمام الصفقة.