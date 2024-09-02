العالم اليوم - انتكاسة "مريرة" لشولتس.. صعود لليمين المتطرف في ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر انتكاسة "مريرة" لشولتس.. صعود لليمين المتطرف في ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للمرة الأولى في انتخابات إقليمية إذ حصل على ما بين 30.5 و33.5 بالمئة من الأصوات في ولاية تورينغن، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد.

وأظهرت الاستطلاعات أيضا تقاربا بين نتيجة الحزب وتلك التي يحققها "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ولاية ساكسونيا حيث جرت انتخابات إقليمية الأحد أيضا.

ويبدو أن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي حقق نتيجة مخيّبة للآمال في الولايتين حيث حصل على ما بين 6.5 و8.5 في المئة من الأصوات.

ووصف شولتس النتائج المتطرف بـ"المريرة" وحث الأحزاب الرئيسية على تشكيل حكومات بدون "متطرفين يمينيين".

وقال شولتس إن "نتائج حزب البديل لألمانيا في ساكسونيا وتورينجن مقلقة".

وأوضح أنه يتحدث بصفته نائبا عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه.

وأضاف: "لا يمكن لبلادنا أن تعتاد على هذا ولا ينبغي لها أن تعتاد عليه. حزب البديل لألمانيا يلحق الضرر بألمانيا. إنه يضعف الاقتصاد ويقسم المجتمع ويدمر سمعة بلادنا".

ولكن من غير المرجح أن يتمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من الحكم حيث رفضت أحزاب أخرى حتى الآن التعاون معه لتشكيل أغلبية.

ومع ذلك، قد ينتهي الأمر بالحزب القومي المناهض للهجرة والمؤيد لروسيا إلى الحصول على عدد كاف من المقاعد في كل من الولايتين لمنع القرارات التي تتطلب أغلبية الثلثين مثل تعيين القضاة أو كبار المسؤولين الأمنيين، مما يمنحه سلطة غير مسبوقة.