العالم اليوم - قرب رام الله.. العثور على سيارة مفخخة في مدخل مستوطنة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الإثنين، بالعثور على سيارة مفخخة في مدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله، في الضفة الغربية.

وحسب موقع "واي نت" فقد تم تحديد السيارة على أنها مشبوهة حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي وتم استدعاء الخبراء لتحييدها.

وأعلن المجلس الإقليمي بنيامين عن تحديد موقع مركبة بها خزانا غاز كبيران متصلان بآلية تشغيل، وتحييدها عند مدخل مستوطنة عطيرت، وتم استدعاء خبراء من الشرطة والجيش للتعامل مع السيارة.

وقال رئيس مجلس بنيامين الإقليمي ورئيس مجلس يشع، يسرائيل غانتس: "حدثت معجزة عظيمة هذا الصباح في بنيامين. الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يتطلب عملا عسكريا كما حدث في غزة ورفح. يجب تعبئة السكان وتدمير الأحياء والبنية التحتية الإرهابية تحت الأرض".