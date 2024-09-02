العالم اليوم - تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 09:28 صباحاً - قال عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لرويترز إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

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