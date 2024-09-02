العالم اليوم - سوق أبوظبي يعلن إدراج سندات "مصدر" الخضراء غدا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 10:25 صباحاً - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميم اليوم، إدراج السندات الخضراء الصادرة عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" غداً الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر الجاري، والبالغ قيمتها مليار دولار من شريحتين.

وبحسب أحكام التسعير، تبلغ قيمة الشريحة الأولي من السندات نحو 500 مليون دولار بفائدة ثابته 4.875 بالمئة تستحق عام 2029، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون دولار بفائدة ثابته 5.25 بالمئة تستحق عام 2034.

وكانت "مصدر" قد استكملت أول صفقة بيع سندات خضراء والتي جمعت منها 750 مليون دولار في عام 2023، وأشارت حينها إلى أنها قد تجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار للمساعدة في تمويل توسعاتها العالمية، حيث تستهدف الشركة اقتناص حصص في مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

يذكر أن مصدر مملوكة لشركة "طاقة" التي تبلغ حصتها فيها 43 بالمئة، وصندوق أبوظبي للثروة السيادية "مبادلة" بحصة 33 بالمئة، فيما تحوز شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحصة المتبقية البالغة 24 بالمئة.