العالم اليوم - اضراب مطار بن غوريون.. توقيف الرحلات حتى هذا الموعد

انتم الان تتابعون خبر اضراب مطار بن غوريون.. توقيف الرحلات حتى هذا الموعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 11:22 صباحاً - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاضطرابات في مطار بن غوريون من المتوقع أن تستمر حتى ساعات متأخرة من مساء الإثنين.

وأضافت أنه لن تكون هناك رحلات مغادرة حتى إشعار آخر، باستثناء الرحلات الجوية الاستثنائية.

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" قد دعا إلى إضراب عام للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

من جهتها، قالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تدعم تنظيم إضراب، وانتقدت الحكومة لفشلها في إعادة الرهائن على قيد الحياة، وهو ماوصفته الجمعية بأنه "واجب أخلاقي".

بدوره أعلن جهاز خدمات بلدية تل أبيب على صفحته على منصة "فيسبوك" أنه سيشارك في إضراب لنصف يوم تضامنا مع الرهائن وعائلاتهم.

جاء ذلك بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث 6 رهائن كانوا محتجزين في غزة.