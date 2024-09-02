نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرب رام الله: العثور على سيارة مفخخة عند مدخل مستوطنة عطيرت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الإثنين، بالعثور على سيارة مفخخة عند مدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله في الضفة الغربية.

وبحسب موقع "واي نت"، تم تحديد السيارة على أنها مشبوهة نحو الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات من الشرطة والجيش الإسرائيلي لتحييدها. وأعلن المجلس الإقليمي بنيامين أن السيارة كانت تحتوي على خزاني غاز كبيرين متصلين بآلية تشغيل، وقد تم تفكيكها بنجاح دون وقوع إصابات.

وصف يسرائيل غانتس، رئيس مجلس بنيامين الإقليمي ورئيس مجلس يشع، العملية بأنها "معجزة عظيمة" وقعت هذا الصباح، مشيرًا إلى أن الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يتطلب إجراءات عسكرية حاسمة مشابهة لتلك التي نفذتها إسرائيل في غزة ورفح. ودعا غانتس إلى تعبئة السكان وتدمير البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض.

هذه الحادثة تأتي في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بالتزامن مع عمليات أمنية مكثفة في الضفة الغربية.