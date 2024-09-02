العالم اليوم - الرئيس التنفيذي المشارك لـ"إنفستكورب" يترك منصبه

انتم الان تتابعون خبر الرئيس التنفيذي المشارك لـ"إنفستكورب" يترك منصبه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - قالت شركة "إنفستكورب" للاستثمارات البديلة، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي المشارك نائب رئيس مجلس الإدارة، حازم بن قاسم، سيترك الشركة بعد العمل فيها 30 عاما.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي في إطار تغييرات في الإدارة تهدف إلى تعزيز العائدات.

وذكرت "إنفستكورب"، والتي تدير أصولا تتجاوز قيمتها 52 مليار دولار وتشتهر بطرح العلامات التجارية الفاخرة للاكتتاب العام، في بيان، أن الرئيس التنفيذي المشارك، ريشي كابور، تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا للاستثمار.

وبحسب البيان، سيتولى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، محمد العارضي، مسؤوليات أخرى كان يتولاها الرئيسان التنفيذيان.

وسيغادر بن قاسم الشركة اعتبارا من الأول من نوفمبر، على أن يحتفظ بمنصبه نائبا لرئيس مجلس إدارة "إنفستكورب كابيتال".

وكانت شركة "إنفستكورب" قد أعلنت في أبريل الماضي عن إطلاق منصة "الأفق الذهبي من إنفستكورب" للاستثمار في الشركات عالية النمو في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والصين، بالتعاون مع "مؤسسة الاستثمار الصينية".

وبحسب بيان من "إنفستكورب" آنذاك، فإن الحجم المستهدف للمنصة يبلغ مليار دولار، حيث تحظى بدعم مؤسسات استثمارية وخاصة ذات سمعة طيبة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مؤسسة الاستثمار الصينية وهي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.