العالم اليوم - "رسالة لاذعة" من لابيد لأعضاء الكنسيت.. تحذير من أكبر كارثة

انتم الان تتابعون خبر "رسالة لاذعة" من لابيد لأعضاء الكنسيت.. تحذير من أكبر كارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:21 مساءً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الإثنين، إن هناك متواطئين على ما وصفه بأكبر كارثة في تاريخ إسرائيل.

وكتب يائير عبر منصة إكس: "يا أعضاء الكنيست من حزب الليكود وشاس ويهودية التوراة، أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد، هذه هي اللحظة التي يجب أن تتذكر فيها: أنك لم تقسم الولاء لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بل لدولة إسرائيل".

وتابع يائير: "من أجل العائلات ومن أجل جنود الجيش الإسرائيلي، عليكم أن تطالبوا بصفقة رهائن وأن تقولوا بوضوح أنه إذا لم تتحقق فلن تتمكنوا من الاستمرار في كونكم جزءا من الائتلاف".

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بافتعال مسألة محور فيلادلفيا لإحباط الوصول لصفقة قد تؤدي لانهيار حكومته.

وكان لابيد قد قال في وقت سابق إن الحكومة تخلت عن إسرائيل ويجب استبدالها، كما اتهم الحكومة بعدم امتلاك خطة لليوم الثاني لحرب غزة ولا إدارة إستراتيجية لها.