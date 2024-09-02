العالم اليوم - 5 محاور أساسية ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 02:18 مساءً - يأتي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تحتضنه إمارة الشارقة الإماراتية، ليكون بمثابة منصة معرفية تناقش وتحلل مستقبل الاتصال المبتكر في عصر الحكومات المرنة.

وتنطلق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يوم 4 سبتمبر المقبل ويستمر يومين، وذلك تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر".

وسيناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تطور الفهم الحديث للمرونة، لا سيما في سياق الاتصال الحكومي وأنظمة الحوكمة، كما يسلط الضوء على الموارد الناشئة ذات الأهمية الحاسمة لبناء أنظمة حوكمة مرنة وكيف يمكن للحكومات أن تستثمر فيها بشكل استراتيجي من خلال خطط اتصالية فعالة ومبتكرة.

ويطرح المنتدى أيضا أسئلة من قبيل: كيف يمكن للاتصال الحكومي أن يسهل الانتقال من الاعتماد على الموارد التقليدية إلى تنمية أشكال أكثر تنوعا للمرونة الاقتصادية، وما هي أحدث وأنجح الطرق العالمية في ذلك؟ وكيف يمكن للاتصال الحكومي الفعال والمبتكر أن يحفز البحث العلمي الهادف إلى فهم ومعالجة التحديات المستقبلية المتعلقة بالثروة والحوكمة؟

هذا وسيرتكز المنتدى في الإجابة على هذه التساؤلات على 5 محاور أساسية هي: أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية - الاتصال وعجلة المغامرة لتطوير الاقتصاد السياحي - دور الاتصال في استقطاب المواهب كثروة للأمم - مستقبل التواصل الحكومي في نمط حياة افتراضي - الموجة الجديدة من التفاعل الشخص.

ويعتبر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إحدى المبادرات التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشكل سنوي، حيث انطلقت أعمال دورته الأولى عام 2012. ويعد التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، حيث يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.

ويسعى المنتدى إلى بناء منظومة فكرية جديدة في هذا المجال بما يفيد المؤسسات الحكومية والعاملين في قطاع الاتصال، ليس في دولة الإمارات والمنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم أجمع.