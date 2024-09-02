العالم اليوم - نتنياهو يكيل الاتهامات لمصر.. ويحدد مصدر سلاح حماس

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يكيل الاتهامات لمصر.. ويحدد مصدر سلاح حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 02:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وأضاف نتنياهو " كلنا نرغب بإعادة الأسرى لكن يجب ألا نتخلى عن محور فيلادلفيا لأنه هو شريان الحياة حماس ومتنفسها"، بحسب ما نقلت إسرائيل هيوم عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع نتنياهو: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".

وشدد على أنه:"من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يوما يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، الإثنين الماضي، إن نتنياهو "متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".

ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا ويقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ نشرت إسرائيل قواتها في المحور منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر رفيع قوله، إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا".