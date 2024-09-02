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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بايدن: نتنياهو لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وجاء ذلك خلال حديثه بايدن إلى الصحفيين في البيت الأبيض بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع جثث ستة رهائن، بما في ذلك هيرش غولدبرغ بولين، وهو أمريكي إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما، من نفق في غزة، حيث زعم إنهم قُتلوا مؤخرا على يد مسلحين فلسطينيين من "حماس".

وقد أثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتنياهو من الإسرائيليين لإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا لتأمين صفقة رهائن، قال بايدن "لا". ولم يذكر تفاصيل.

وعندما سئل عما إذا كان يخطط لتقديم صفقة رهائن نهائية للجانبين هذا الأسبوع، رد بايدن: "نحن قريبون جدا من ذلك