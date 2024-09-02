انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارا وقع اليوم الاثنين، هز العاصمة كابول.

انفجار في كابول



وحسب وكالة رويترز، قال المتحدث عبد المتين: سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا، مضيفا أن الانفجار وقع في منطقة دار الأمان الجنوبية الغربية.

وفي سياق متصل، أصدرت حكومة طالبان بأفغانستان الشهر الماضي، قيودا جديدة على المرأة، إذ اعتبرت فيها صوتها ممنوعا أمام الرجال، وأن وجوه وأصوات النساء عورة.

وأكدت حكومة طالبان فرض قيود جديدة على المرأة واعتبار صوتها ممنوعا أمام الرجال، في تحد جديد ضد النساء، وفرض قيود صارمة عليهن في الظهور والحركة وكل مناحي الحياة بشكل عام.

وقال وزعيم طالبان في بيانه، إن وجوه وأصوات النساء عورة، مشيرا إلى أن صوتها ممنوعا أمام الرجال.