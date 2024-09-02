نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس": انتقادات بايدن لنتنياهو تؤكد أفعال إسرائيل التخريبية بشأن الصفقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري أن انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلط الضوء على اعتراف واشنطن بأفعال إسرائيل التخريبية.



وقال أبو زهري إن "انتقادات بايدن لجهود نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، تشير إلى تسلط الضوء على اعتراف الولايات المتحدة بأفعال إسرائيل التخريبية بشأن الصفقة".

وأكد القيادي في حركة "حماس" أن أي اقتراح بوقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي سيلقى ترحيبا إيجابيا من الحركة