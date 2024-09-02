العالم اليوم - رئيس الإمارات يستقبل وزير خارجية الكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 05:22 مساءً - استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، وزير خارجية دولة الكويت عبد الله علي اليحيا.

وبحث الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات الشعبين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.