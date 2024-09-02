العالم اليوم - حماس ترد على بايدن.. "اعتراف" يكشف ما فعله نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر حماس ترد على بايدن.. "اعتراف" يكشف ما فعله نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 05:22 مساءً - قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، الإثنين، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة هي اعتراف من واشنطن بمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعطيل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أبو زهري أن ما قاله بايدن بشأن عدم بذل نتنياهو جهدا كافيا لوقف إطلاق النار في غزة اعتراف أميركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوض جهود التوصل إلى هدنة.

وأكد أن الحركة ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس في غزة، مضيفا أنه لا يعتقد أن نتنياهو يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

بايدن تحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية مطلع الأسبوع جثث 6 رهائن منهم هيرش غولدبرغ بولين، وهو أميركي إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما، من نفق في غزة.

ولدى سؤاله بخصوص ما إذا كان يعتزم تقديم مقترح نهائي لاتفاق الرهائن للجانبين هذا الأسبوع، قال بايدن: "نحن قريبون جدا من ذلك".

وأثارت أحدث وفيات للرهائن انتقادات لإستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة في خضم الحملة الرئاسية الأميركية.

وتأتي أحدث انتقادات بايدن لنتنياهو في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس، التي حلت محله كمرشحة للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر، دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 11 شهرا في غزة.