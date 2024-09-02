العالم اليوم - وزيران إسرائيليان يعلقان على قرار بريطانيا بشأن الأسلحة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - علّق وزيران إسرائيليان، الإثنين، على قرار بريطانيا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.

وذكر كاتس أن هذه الخطوة "تبعث برسالة ملتبسة للغاية" إلى حماس ورعاتها في إيران.

من جهته، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "أشعر بالإحباط الشديد جراء القرار البريطاني بشأن تصدير الأسلحة لبلادنا".

وتابع: "لقد شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية. يأتي هذا في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة - وهي حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز. وفي وقت نحزن فيه على ستة رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل الأنفاق في غزة. وفي وقت نكافح فيه لإعادة 101 رهينة إلى ديارهم".

وأضاف: "إنني أقف إلى جانب قواتنا وأجهزتنا الأمنية التي تعمل بشجاعة هائلة واحترافية وقيم أخلاقية. ونظل ملتزمين بالدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها".

وأعلنت بريطانيا، الإثنين، تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ظل احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.