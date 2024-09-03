العالم اليوم - 171 مليار دولار صادرات تركيا في 8 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 171 مليار دولار صادرات تركيا في 8 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - حققت صادرات تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنحو 4 بالمئة، إذ بلغت قيمتها 170.8 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا الإنجاز في ظل جهود الحكومة التركية لتنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وفي تصريح صحفي، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن الواردات التركية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 225.7 مليار دولار، بتراجع نسبته 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار الوزير التركي إلى أن صادرات بلاده على أساس شهري حققت أعلى مستوى بتاريخ تركيا في أغسطس الماضي، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، بزيادة 2.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، فيما انخفضت الواردات بنسبة 10.8 بالمئة، لتتراجع إلى 27 مليار دولار.

ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 43.4 بالمئة على أساس سنوي ليتراجع إلى 4.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال 34 شهرا الماضية.